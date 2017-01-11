Бывший член баскетбольного клуба "Гала" дал показания в суде

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу жителя Джалилабадского района Тогрула Аскерова, обвиняемого в сбыте наркотиков в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан обвинительный акт.

Затем обвиняемый заявил, что не признает себя виновным по обвинительному акту.

Он отметил, что не торгует наркотиками. Т.Аскеров сообщил, что является баскетболистом: "Выступал в нескольких клубах страны, был членом клуба "Гала". В день ареста у нас дома шел ремонт".

Очередное судебное заседание назначено на 18 января.

Согласно обвинительному акту, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, в съемной квартире жителя города Джалилабад Т.Аскерова на территории Насиминского района было обнаружено и изъято 3 кг 500 грамм наркотиков.

Т.Аскеров обвиняется по ст. 234.4.3 (изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере) УК АР.