Бывшего владельца сети магазинов İdeal приговорили к шести годам тюрьмы

Бывший владелец сети магазинов İdeal бизнесмен Ильгар Исмаилов приговорен к 6 годам лишения свободы.
Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова.
Напомним, что прокурор запросил для И.Исмаилова 8 лет лишения свободы.
И.Исмаилов обвинялся в присвоении денежных средств на сумму около 680 тыс. манатов в 2011-2017 годах с использованием служебного положения.
В период следствия ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса, решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.