Бывшего владельца сети магазинов İdeal приговорили к шести годам тюрьмы

Бывший владелец сети магазинов İdeal бизнесмен Ильгар Исмаилов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Бывший владелец сети магазинов İdeal бизнесмен Ильгар Исмаилов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова.

Напомним, что прокурор запросил для И.Исмаилова 8 лет лишения свободы.

И.Исмаилов обвинялся в присвоении денежных средств на сумму около 680 тыс. манатов в 2011-2017 годах с использованием служебного положения.

В период следствия ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса, решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.