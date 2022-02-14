О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бывшего владельца сети магазинов İdeal приговорили к шести годам тюрьмы

Бывшего владельца сети магазинов İdeal приговорили к шести годам тюрьмы Бывший владелец сети магазинов İdeal бизнесмен Ильгар Исмаилов приговорен к 6 годам лишения свободы.
Происшествия
14 февраля 2022 г. 13:17
Бывшего владельца сети магазинов İdeal приговорили к шести годам тюрьмы

Бывший владелец сети магазинов İdeal бизнесмен Ильгар Исмаилов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова.

Напомним, что прокурор запросил для И.Исмаилова 8 лет лишения свободы.

И.Исмаилов обвинялся в присвоении денежных средств на сумму около 680 тыс. манатов в 2011-2017 годах с использованием служебного положения.

В период следствия ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса, решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "İdeal”ın keçmiş sahibinə 6 il həbs cəzası verilib

Самое важное

Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
14 февраля 2022 г. 11:05
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
14 февраля 2022 г. 10:52
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
14 февраля 2022 г. 07:52
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
13 февраля 2022 г. 19:19
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
13 февраля 2022 г. 16:59
Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку
Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку
13 февраля 2022 г. 13:34
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40
Ограничена роль Центробанка и Минфина в приватизации Межбанка Азербайджана
Ограничена роль Центробанка и Минфина в приватизации Межбанка Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:18
Украина на пороге новой войны: Инсайты из мировых СМИ
Украина на пороге новой войны: Инсайты из мировых СМИ
12 февраля 2022 г. 15:38
В Азербайджане запущен проект Агроэкспресс
В Азербайджане запущен проект "Агроэкспресс"
12 февраля 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi