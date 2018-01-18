Брат владельца "Чудо Печки" дал показания в суде: Меня поймали сотрудники МНБ, потребовали 2 млн манатов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Как сообщает Report, брат учредителя ООО "ЧП Агро" и "Чудо Печка" Чингиза Джалилова Парвиз Джалилов, отвечая на вопрос адвоката Ж.Багировой, сообщил, что они выплатили в общей сложности 15 млн манатов кредита Bank Standard: "Когда мы сдавали им компанию, все было разрушено. Они не выплачивали даже зарплату сотрудникам. Более того, зарплату сотрудникам вместо денег выплачивали мобильными телефонами. Затем мне из Сабаильского районного суда пришло извещение о долге банку в размере 23 млн манатов. В связи с этим я связался с Салимом Криманом, спросив, почему все так получилось, ведь мы договаривались иначе. Он мне ответил, что "это распоряжение руководства". Насколько я знаю, руководитель банка Гейдар Бабаев. Салим Криман имел в виду Гейдара Бабаева и его супругу. Но ведь я знал не Гейдара Бабаева, а Салима Кримана".

Он сообщил, что сотрудники ликвидированного МНБ пришли в компанию в 2010 году и арестовали его: "В МНБ у меня потребовали 2 млн манатов. Я согласился на 1 млн 200 тысяч манатов, потому что хотел вырваться оттуда. Но в "деле МНБ" я не указан как потерпевший".

По словам П.Джалилова, из Bank Standard они взяли в общем 18 млн манатов кредита и из них вернули 15 млн манатов.

Очередное заседание суда назначено на 25 января.

***15:11

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу учредителя ООО "ЧП Агро" и "Чудо Печка" Чингиза Джалилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева гособвинитель зачитал обвинительный акт. Чингиз Джалилов категорически не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Процесс продолжается.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиз Асим оглу Джалилов, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Салимом Эльдаровичем Криманом, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по всестороннему изучению незаконных действий и определению круга виновных лиц с дальнейшим привлечением их к ответственности, а также возмещением нанесенного урона.

В настоящее время уголовное дело Ч.Джалилова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Имущество обвиняемого и его сыновей было оценено в 7 млн 300 тысяч манатов, на все имущество был наложен арест.

Напомним, что 28 сентября 2016 года было принято решение о привлечении С.Кримана к уголовному делу в качестве обвиняемого. Однако он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Решением Бинагадинского районного суда от 5 октября 2016 года в отношении С.Кримана была принята мера пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск по линии Интерпола.