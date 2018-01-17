Брат убившего женщину председателя муниципалитета совершил убийство в Абшероне

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Сумгаит. 17 января. REPORT.AZ/ В поселке Сарай Абшеронского района произошло убийство.

По данным местного бюро Report, житель поселка Сарай Саликов Муган Афган оглы 1963 г. был жестоко избит в ресторане «Гатар» своим односельчанином по кличке «Курд Вугар» и еще несколькими людьми.

Раненый был доставлен в травмотологический отдел Сумгаитской скорой медицинской больницы. Однако, в связи с его тяжелым состоянием он был перемещен в реанимационный отдел. Несмотря на усилия врачей, раненый так и не очнулся после комы. Его труп доставлен в морг.

Сообщается, что между Муганом Саликовым и «Курд Вугаром» и раньше были враждебные отношения.

В июне 2015 года в поселке Сарай в собственном доме были убиты председатель муниципалитета Василя Абдулгасанова 1976 г. и ее муж Вафадар Абдулгасанов 1976 г. У погибших были ножевые ронения у горла и других областях тела. Подозреваемый в совершении преступления Гусейнов Фадаил Гюлоглан оглы 1980 г. был задержан в результате оперативных мер полиции. В то же время, был также задержан подозреваемый Вугар Гусейнов, который является братом ранее задержанного Гусейнова Фадаила Гюлоглан оглы. Для дачи показаний Ф. Гусейнов был доставлен в Прокуратуру Абшеронского района. Выясняются обстоятельства его участия в совершении преступления. Братья Фадаил, Вугар и Нуру Гусейновы занимались куплей-продажей земельных участков и были близки к председателю муниципалитета В. Абдулгасановой. С квартиры В. Абдулгасановой ничего не было украдено.

По факту ведется расследование.