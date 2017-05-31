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    Брат бывшего сотрудника управления освобожден в зале суда

    На процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Намика Гулиева.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

    По приговору суда в отношении Н.Гулиева избрана ст. 70 УК и он приговорен к условному наказанию.

    Н.Гулиев был освобожден в зале суда.

    Напомним, что на прошлом судебном заседании выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Н.Гулиева к 8 годам тюрьмы.

    Отметим, что согласно обвинительному акту, в целях присвоения чужого имущества, Н.Гулиев через близкого ему человека – прораба занимающегося проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и пр. работами ООО "Texmarin Limited" Ализамина Рзаева встретился с директором общества Арифом Гасановым. Н.Гулиев заявил, что якобы находится в близких отношениях с должностными лицами в области ремонта судов, и убедил А.Гасанова в том, что можно запустить предприятие и заработать деньги.

    Обманув А.Гасанова, он злоупотребил его доверием и присвоил 85 500 манатов.

    Напомним, Намик Гулиев является братом бывшего сотрудника Управления по борьбе с коррупцией Назира Гулиева.  

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