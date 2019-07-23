​Борис Джонсон избран новым премьером Великобритании

Стало известно имя нового лидера Консервативной партии Великобритании.

Как сообщает Report, с большим отрывом своего соперника Джереми Ричард Стрейншем Ханта победил Борис Джонсон.

Как ожидается, 24 июля Джонсон станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.