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Борис Джонсон избран новым премьером Великобритании

​Борис Джонсон избран новым премьером Великобритании

Стало известно имя нового лидера Консервативной партии Великобритании.

Как сообщает Report, с большим отрывом своего соперника Джереми Ричард Стрейншем Ханта победил Борис Джонсон

Как ожидается, 24 июля  Джонсон станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

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