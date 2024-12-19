Около 95% наркотических средств ввезено в Азербайджан контрабандным путем

Около 95% наркотических средств ввезено в Азербайджан контрабандным путем.

Около 95% наркотических средств ввезено в Азербайджан контрабандным путем.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в отчете по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств по итогам января-ноября 2024 года.

Согласно информации, за отчетный период было конфисковано 5 т 313 кг 809,136 г (82,9%) марихуаны, 4 т 638 кг 315,436 г (87,2%) из которых были обогащены психотропными веществами.

675 кг 493,7 г (12,7%) растений наркотического свойства были культивированы на территории страны (в теплицах, подвалах и т.д.).

За прошедший период текущего года на площади 1439,6 га было обнаружено и уничтожено 2 млн 864 тыс. 953 дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.