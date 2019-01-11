Блогер Мехман Гусейнов обратился к представителям СМИ - ФОТО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Находящийся в заключении блогер Мехман Гусейнов обратился к представителям СМИ.

Report представляет текст и фото написанного М.Гусейновым 10 января и заверенного его подписью обращения.

В обращении говорится: "Я отбываю наказание уже 22 месяца. И за это время старался своим поведением и действиями не сделать ничего, что бы могло кого-то обидеть. Настоящим обращением мне бы также не хотелось портить чье-то настроение.

Недавно от моих близких поступило сообщение о том, что ночью один из пользователей соцсети поделился не отражающим действительность статусом, в котором отмечалось, что якобы я нахожусь в критическом состоянии и незамедлительно был доставлен в лечебное учреждение. Данная информация вызвала серьезную обеспокоенность моего отца и близких. Считаю, что каждый должен лично нести ответственность за свои действия и написанное. Однако всегда следует принимать во внимание чувства людей. Хотелось бы отметить еще один вопрос. Я также не несу ответственность ни за действия своего родного брата Эмина, ни за действия любящих или не любящих меня людей. Хотелось бы довести до внимания любящих меня людей, что я на ногах, принимаю пищу и восстанавливаюсь после голодовки. Ожидаю, что возбужденное в отношении меня уголовное дело будет справедливым. Заранее выражаю вам признательность за распространение моего обращения".