Балакенская полиция и внутренние войска провели операцию, есть задержанные

Сотрудники Балакенского районного отдела полиции и военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) в ходе проведенных операций задержали семь человек, вовлеченных в незаконный оборот, культивацию наркотиков и лицо, имеющее при себе автом

Сотрудники Балакенского районного отдела полиции и военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) в ходе проведенных операций задержали семь человек, вовлеченных в незаконный оборот, культивацию наркотиков и лицо, имеющее при себе автомат марки "Калашников".

Об этом Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что в ходе операции были выявлены три наркоплантации. У создавших эти плантации были обнаружены 1098 кустов конопли весом 900 кг, около 13 кг высушенной марихуаны, 2 охотничьих ружья и патроны к этому оружию.

Кроме того, в ходе другой операции был задержан Эльхан Гараев, имеющий при себе незаконное оружие. У него были обнаружены и изъяты автомат марки "Калашников", 30 патронов и пр.

По фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.