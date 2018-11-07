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    Бакинский суд вынес приговор водителю, виновному в гибели недавно вступивших в брак супругов

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Талеха Агаева, обвиняемого в совершении ДТП, приведшего к гибели 3 человек. 

    Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой огласили приговор, согласно которому Т.Агаева приговорили к 6 годам тюрьмы. 

    Отметим, что 12 июня этого года около 6 часов утра в поселке Мушвигабад Гарадагского района столкнулись управляемый жителем Сумгайыта Талехом Агаевым КамАЗ и ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Хачмазского района Захид Шахмурадов. 

    В результате ДТП погибли З.Шахмурадов и его пассажиры - жители Шамкирского района Гюльнар Исмаилова и ее 4-летний сын Мустафа Исмаилов. 

    По информации, З.Шахмурадов был вдовцом и за три дня до трагедии женился на Г.Исмаиловой, имеющей ребенка от первого брака.  

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