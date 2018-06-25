Бакинский суд оправдал "гадалку Сакину"

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Сакины Исмаиловой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор.

Суд оправдал С.Исмаилову, она была освобождена в зале суда.Ранее прокурор потребовал приговорить обвиняемую к 6 годам лишения свободы.

Напомним, что С.Исмаилова, занимавшаяся гаданием, обвинялась в мошенничестве. Согласно следственным данным, она присвоила у гражданки Теймины Абдуллаевой 20 тысяч, а затем еще 10 тыс. манатов. По признанию пострадавшей, “гадалка Сакина” присвоила ее деньги и имущество. В отношении Т.Абдуллаевой также было выдвинуто обвинение со стороны ее супруга Барата Абдуллаева. Т.Абдуллаева, обвинявшаяся в незаконной продаже имущества, совместно нажитого в браке, была приговорена к 8 годам лишения свободы.