Бакинская полиция расследовала действия сотрудников патрульной службы

Полиция провела расследование в связи с распространившимся заявлением сотрудника бакинского представительства агентства Anadolu Расула Рагимова о действиях дорожной полиции.

Полиция провела расследование в связи с распространившимся заявлением сотрудника бакинского представительства агентства Anadolu Расула Рагимова о действиях дорожной полиции.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, дежурившие на территории сотрудники дорожно-патрульной службы указали на нарушение Р.Рагимову, припарковавшему свой автомобиль на проезжей части: "В соответствии с требованиями закона, во избежание плотности автомобиль был убран с территории. Ситуация была разъяснена водителю. Никакой грубости и других незаконных действий не выявлено, претензии необоснованны".

Отметим, что в СМИ распространилась информация о грубости в отношении сотрудника представительства агентства "Анадолу" Расула Рагимова со стороны дорожной полиции.