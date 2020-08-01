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Бакинская полиция расследовала действия сотрудников патрульной службы

Бакинская полиция расследовала действия сотрудников патрульной службы Полиция провела расследование в связи с распространившимся заявлением сотрудника бакинского представительства агентства Anadolu Расула Рагимова о действиях дорожной полиции.
Происшествия
1 августа 2020 г. 13:18
Бакинская полиция расследовала действия сотрудников патрульной службы

Полиция провела расследование в связи с распространившимся заявлением сотрудника бакинского представительства агентства Anadolu Расула Рагимова о действиях дорожной полиции.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, дежурившие на территории сотрудники дорожно-патрульной службы указали на нарушение Р.Рагимову, припарковавшему свой автомобиль на проезжей части: "В соответствии с требованиями закона, во избежание плотности автомобиль был убран с территории. Ситуация была разъяснена водителю. Никакой грубости и других незаконных действий не выявлено, претензии необоснованны".

Отметим, что в СМИ распространилась информация о грубости в отношении сотрудника представительства агентства "Анадолу" Расула Рагимова со стороны дорожной полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bakı polisi YPX əməkdaşları ilə bağlı araşdırma aparıb

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