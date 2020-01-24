Бакинская полиция нашла женщину, которую в соцсетях обвинили в хищении детей - ФОТО

"Распространенная в социальных сетях информация о похищении детей в одной из школ Сабунчинского района является необоснованной, она не нашла cвоего подтверждения".

Об этом сообщил Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в результате неотложных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления и Сабунчинского районного управления полиции, в управление была доставлена уроженка Хызинского района Рейхан Сафарова 1965 г.р., фотографии которой были распространены в соцсетях:

"В результате расследования выяснилось, что женщина снимает квартиру в этом районе, ранее не судима, ведет тихий образ жизни, она с ограниченными возможностями здоровья. Доводим до вашего сведения, что полиция категорически опровергает данную дезинформацию, которая была написана без всякого уточнения в органах полиции и носит провокационный характер" - добавил Э.Гаджиев.