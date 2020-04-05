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Бакинская полиция контролирует соблюдение карантинного режима - ФОТО

​Бакинская полиция контролирует соблюдение карантинного режима - ФОТО

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Реализуются запланированные меры в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники министерства внутренних дел требуют у граждан оставаться в своих постоянных или временных местах проживания.

Выявляются люди, вышедшие на улицу без соответствующего разрешения, в их отношении принимаются меры в соответствии с законодательством. 

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