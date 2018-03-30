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    Bakcell подал в суд на ANS

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ ООО Bakcell подало в суд на независимую вещательную и медиа компанию ANS.

    Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №1 Bakcell выдвинул требование о взыскании долга.

    Суд частично удовлетворил иск. Недовольная решением независимая вещательная и медиа компания ANS подала апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Как сообщили Report в отделе корпоративных коммуникаций Bakcell, независимая вещательная и медиа компания ANS была корпоративным клиентом Bakcell:

    "Из-за неуплаты долгов за телекоммуникационные услуги мы подали иск в суд. Бакинский административно-экономический суд №1 удовлетворил наш иск и принял постановление. После компания ANS подала апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде".

    Напомним, что лицензия на телевизионное вещание независимой вещательной и медиа компании ANS была аннулирована.

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