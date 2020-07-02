Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина

В связи с этим Байрамали Мусаев был приглашен в отдел полиции

В социальных сетях распространились видеокадры исполнения танца жителем села Тасмалы Гахского района Байрамали Мусаевым, известным в соцсетях как "Байрам Нурлу" в одном из центров отдыха в Габалинском районе. При этом, в нарушение правил карантина, на нем не было медицинской маски, и он не соблюдал социальную дистанцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В связи с этим Байрамали Мусаев был приглашен в отдел полиции, в отношении него был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках и применен штраф в размере 100 манатов. Он заявил, что жалеет о содеянном и признал совершенный административный проступок.