О нас
Report Georgia

Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина

Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина В связи с этим Байрамали Мусаев был приглашен в отдел полиции
Происшествия
0
2 июля 2020 г. 14:09
Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина

В социальных сетях распространились видеокадры исполнения танца жителем села Тасмалы Гахского района Байрамали Мусаевым, известным в соцсетях как "Байрам Нурлу" в одном из центров отдыха в Габалинском районе. При этом, в нарушение правил карантина, на нем не было медицинской маски, и он не соблюдал социальную дистанцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В связи с этим Байрамали Мусаев был приглашен в отдел полиции, в отношении него был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках и применен штраф в размере 100 манатов. Он заявил, что жалеет о содеянном и признал совершенный административный проступок.

Версия на азербайджанском языке Bayram Nurlu karantin qaydalarını pozduğuna görə cəzalandırıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Новое назначение от генпрокурора Азербайджана
Новое назначение от генпрокурора Азербайджана
2 июля 2020 г. 12:05
В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО
В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО
2 июля 2020 г. 11:10
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
2 июля 2020 г. 05:13
В Баку мужчина пытался покончить с собой
В Баку мужчина пытался покончить с собой
2 июля 2020 г. 02:29
В Шабране обнаружена газовая граната
ФотоВ Шабране обнаружена газовая граната
2 июля 2020 г. 01:47
В Баку столкнулись два автомобиля, трое пострадавших
В Баку столкнулись два автомобиля, трое пострадавших
2 июля 2020 г. 00:46
В Баку обнаружили труп пожилой женщины
В Баку обнаружили труп пожилой женщины
1 июля 2020 г. 23:55
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
1 июля 2020 г. 22:52
В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса
В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса
1 июля 2020 г. 20:54
Полицейские посты на улицах и проспектах Баку ликвидируются
Полицейские посты на улицах и проспектах Баку ликвидируются
1 июля 2020 г. 19:21

Последние новости

15:13
Эксперт: Азербайджан ждет развитие солнечной энергетики в ближайшие годы - ИНТЕРВЬЮ Энергетика
15:12
В Кюрдамире чиновник скончался от коронавируса Здравоохранение
15:06
Следует ли на 8103 отправлять госномер автомобиля? Происшествия
15:05
Спрос на доллар на валютном аукционе повысился Финансы
14:54
Азербайджан выступает за расширение формата ОПЕК+ Энергетика
14:30
В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон Футбол
14:16
Назарбаев вылечился от коронавируса В регионе
14:10
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 100 - ОБНОВЛЕНО Другие страны
14:09
ВидеоБайрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина Происшествия
14:02
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфом В регионе
13:43
В Азербайджане ожидаются дождь и град Экология
13:26
Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски Внутренняя политика
13:21
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Внешняя политика
12:32
Инвестиции в недвижимость в России упали до минимума за 12 лет Бизнес
12:31
Фото"Карабах" обнародовал новый трансфер Футбол