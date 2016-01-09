Azsigorta подала в суд на МЧС

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Azsigorta подало в суд на Оперативно-следственное управление министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Report, страховая компания выдвинула требование о поручении ответчику обязательства представления копий материалов, собранных в связи с отклонением уголовного дела.

1-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск.

Не согласившись с решением, ОАО Azsigorta подало апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.