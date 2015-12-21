​"Азнефть": Найденная в море униформа нефтяника сдана на экспертизу

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Вчера днем на территории Нефтегазодобывающего управления "Абшерон" найден принадлежащий нефтянику комбинезон. Одежда сдана на экспертизу.

Об этом сообщили Report в Производственном объединении (ПО) "Азнефть".

Отмечено, что после заключения экспертизы станет ясно, принадлежит ли одежда кому-то из пропавших нефтяников или работающим на платформе.

В организации также сообщили, что по информации на 13:00, продолжаются поиски 23 лиц, пропавших без вести в результате происшествия на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" и трех пропавших на "Нефтяных камнях" лиц:

"К начавшимся утром поисково-спасательным работам привлечены 1 вертолет, 1 самолет МЧС, 4 корабля Береговой охраны Государственной пограничной службы. Кроме того, к поискам присоединились еще 2 вертолета, заказанных Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) у AZAL. Вертолет Государственной пограничной службы также в эти минуты приступает к поискам. Кроме того, 2 катера ГПС ведут поиски вдоль прибрежной линии".

Как сообщили в "Азнефть", вертолет МЧС будет вести поиски на юге Каспия.

В то же время, в настоящее время к тушению пожара привлечены 2 корабля, еще 2 корабля находятся в резерве, 1 корабль проводит мониторинги в связи с вероятностью нефтяных разливов на территории.