Azercell Telekom представил в пользование абонентов новый эксклюзивный магазин в Барде

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Azercell Telekom, придающий большое значение высокому уровню обслуживания и обеспечению максимального удобства 4,5-миллионной абонентской семьи, увеличивает число своих магазинов Azercell Exclusive в Баку и регионах страны. На этот раз услугами магазинов Azercell, организованных в соответствии с новой концепцией, смогут пользоваться абоненты Azercell, проживающие в Барде и близлежащих регионах. Так, с 7 августа в пользование абонентов представлен офис с новой концепцией по адресу город Барда, улица Исмата Гаибова, 8.

В связи с открытием магазина Azercell Exclusive в Барде каждый абонент, приобретающий новый смартфон в данном магазине 7-13-го августа, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и интернета на свой Azercell номер. Спешите! Количество подарочных смартфонов ограничено!

Кроме этого, новый магазин оснащен самым современным оборудованием и обладает всеми условиями, необходимыми для эффективного и комфортного обслуживания абонентов и оказания услуг в соответствии с высокими стандартами. В магазине абоненты могут максимально наглядно и всесторонне получить информацию об ассортименте желаемой продукции, сравнить и протестировать ее при содействии профессиональных продавцов. Здесь абоненты могут приобрести ряд новых устройств для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.), различные аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или с оплатой наличными. Отличительная особенность магазинов, организованных в соответствии с новой концепцией, заключается в возможности осуществления здесь многих операций, выполняемых в офисах обслуживания клиентов. Абоненты Azercell могут обращаться в магазин семь дней в неделю без перерыва с 9:00 часов утра до 19:00 часов вечера.

Отметим, что магазины Azercell Exclusive функционируют в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюль-бюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, кв.52,), Хырдалане (проспект Гейдара Алиева-улица Мехди Гусейна, 54), Мярдакане (поселок Мярдакан, ул.С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12), Сумгайыте (11-й мкр, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова) и Шамахе (улица Агамирзали Ахмедова, 1).