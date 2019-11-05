Азербайджанские пограничники помешали контрабандисту ввезти наркотики в страну

3 ноября около 07:30 на служебной территории погранзаставы близ города Астара несущий на территории службы пограннаряд обнаружил неизвестного с сумкой в руке, незаконно пересекавшего госграницу Азербайджана со стороны Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Преследуемый пограничниками нарушитель границы не подчинился приказу остановиться и, выбросив сумку, сбежал, воспользовавшись сложным рельефом местности.

При осмотре места происшествия в выброшенной нарушителем сумке были обнаружены 12 кг 730 гр наркотического вещества (кокса), 7945 штук психотропного вещества "Метадон 40" и 1 кинжал.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.