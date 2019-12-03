Азербайджан и Грузия проводят совместные поиски пропавших рыбаков

Азербайджанская сторона вновь подключилась к поискам пропавших на озере Джандаргёль в Грузии рыбаков.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

Азербайджан осуществляет поиски пропавших рыбаков на азербайджанской стороне озера. К поисковым работам привлечены специально оборудованные спасатели/ Кроме того, на береговой линии поиски осуществляются пограничниками. На территории Азербайджана восстановлены поиски на вертолете.

С грузинской стороны к поискам привлечены водолазы, вертолет и дроны.

Спасательные службы обеих стран продолжают координировать свои действия с использованием имеющихся ресурсов.

Напомним, двое молодых рыбаков без вести пропали вчера днем.