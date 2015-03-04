​Азербайджанец подозревается в финансировании террористов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Следователи УФСБ России по Липецкой области возбудили уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Как передает Report со ссылкой на LifeNews, вчера стали известны подробности дела о финансировании международной террористической организации жителем Липецка.

Как стало известно, подозреваемый - это уроженец Азербайджана, который торговал яблоками на одном из местных рынков.

По предварительной информации, вырученные средства азербайджанский предприниматель отправлял в Турцию своему брату-предполагаемому участнику террористической экстремистской организации.

Торговцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.