​Азербайджанец осужден на 13,5 лет за продажу наркотиков в России

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Тринадцать с половиной лет в колонии строгого режима проведет гражданин Азербайджана за торговлю героином.

Как передает Report, об этом сообщает УФСКН по Орловской области.

Точку в уголовном деле, возбужденном региональным УФСКН, поставил суд. В 2014 году азербайджанца задержали за контрабанду и попытки сбыта героина. Он прибыл в Россию с частным визитом и временно зарегистрировался в Глазуновском районе. На Орловщину курьер провез 4 грамма героина. Расфасовав наркотик по дозам, мужчина занялся поиском клиентуры. Его взяли в Орле у дома № 113 по Московскому шоссе, где он постоянно продавал дозы.

Суд согласился с обвинением и назначил подсудимому наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.