Азербайджанцы пострадали в результате массовой драки в Москве

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Москве произошла драка между посетителям и работниками ресторана, в результате чего пострадали азербайджанцы, передает Report на российские СМИ.

В результате пострадали три человека, среди которых 35-летний уроженец Дагестана, а также двое уроженцев Азербайджана 30 и 33 лет. Пострадавших госпитализировали.

В массовой драке приняли участие 10 человек. Остановить конфликт удалось полицейским, которые прибыли на вызов. Чтобы унять дерущихся сотрудник полиции вынужден был сделать три предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.