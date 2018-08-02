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    Азербайджанцы пострадали в результате массовой драки в Москве

    В массовой драке приняли участие 10 человек.

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Москве произошла драка между посетителям и работниками ресторана, в результате чего пострадали азербайджанцы, передает Report на российские СМИ.

    В результате пострадали три человека, среди которых 35-летний уроженец Дагестана, а также двое уроженцев Азербайджана 30 и 33 лет. Пострадавших госпитализировали.

    В массовой драке приняли участие 10 человек. Остановить конфликт удалось полицейским, которые прибыли на вызов. Чтобы унять дерущихся сотрудник полиции вынужден был сделать три предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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