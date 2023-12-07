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Азербайджан выдал России трех лиц, находящихся в международном розыске

Азербайджан выдал России трех лиц, находящихся в международном розыске Азербайджан передал Россию находящихся в международном розыске гражданина Туркменистана и двух граждан РФ.
Происшествия
7 декабря 2023 г. 14:00
Азербайджан выдал России трех лиц, находящихся в международном розыске

Азербайджан передал России находящихся в международном розыске гражданина Туркменистана и двух граждан РФ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Разыскиваемые лица были ранее задержаны на территории Азербайджана, они переданы правоохранительным органам РФ на основе ходатайства Генпрокуратуры этой страны.

Гражданин Туркменистана Атамырадов Мактымкулы Атамырадович обвиняется в России в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть потерпевшего. Гражданин России Насыров Сардар Сулейманович находился в розыске по обвинению в совершении умышленного убийства и грабежа в составе группы лиц. Другой гражданин РФ Микаилов Мисир Бабагадир оглу передан для обеспечения исполнения приговора о двух годах лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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