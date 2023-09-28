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Азербайджан передал России лиц, находящихся в межгосударственном розыске

Азербайджан передал России лиц, находящихся в межгосударственном розыске Ходатайства Генеральной прокуратуры Российской Федерации о передаче граждан Российской Федерации Байрамова Мустафы Нариман оглу, Елизарова Виктора Евгеньевича и Козлова Михаила Вячеславовича для привлечения к уголовной ответственности были поддержаны Гене
Происшествия
28 сентября 2023 г. 18:22
Азербайджан передал России лиц, находящихся в межгосударственном розыске

Ходатайства Генеральной прокуратуры Российской Федерации о передаче граждан Российской Федерации Байрамова Мустафы Нариман оглу, Елизарова Виктора Евгеньевича и Козлова Михаила Вячеславовича для привлечения к уголовной ответственности были поддержаны Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики в соответствии с требованиями Конвенции от 10.07.2002 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, указанные лица были задержаны по прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

28 сентября в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста эти лица были переданы властям РФ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dövlətlərarası axtarışda olan şəxsləri Rusiyaya təhvil verib

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