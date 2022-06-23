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Азербайджанский самолет-амфибия отправился в Турцию

Азербайджанский самолет-амфибия отправился в Турцию Самолет-амфибия МЧС Азербайджана отправляется в Турцию для участия в тушении лесных пожаров.
Происшествия
23 июня 2022 г. 17:14
Азербайджанский самолет-амфибия отправился в Турцию

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева самолет-амфибия BE-200ÇS, принадлежащий Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), с экипажем из 10 человек отправился в аэропорт Даламан в регионе Мугла.

16:54

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева самолет-амфибия BE-200ÇS, принадлежащий Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), с экипажем из 10 человек отправляется в аэропорт Даламан в регионе Мугла.

Как сообщает Report, начальник авиационного отряда МЧС генерал-майор Ашраф Гасымов, выступая перед журналистами в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщил, что самолет также участвовал в тушении пожара в Турции в прошлом году:

"Это самый эффективный самолет в тушении пожаров", - сказал он.

15:09

Самолет-амфибия МЧС Азербайджана отправляется в Турцию для участия в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Отметим, что с 21 июня в районе Мармарис турецкой провинции Мугла начались лесные пожары.

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