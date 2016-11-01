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    Азербайджан объявил человека с двойным гражданством в розыск по линии Интерпола - ФОТО

    40-летний Назим Асланов родился в Масаллинском районе

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан объявил еще одного человека в международный розыск по линии Интерпола.

    Как сообщает Report, Назим Асланов обвиняется по ст. 234.2 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления,) Уголовного кодекса АР.

    Н.Асланов (1976 г.р.) родился в селе Махмудавар Масаллинского района. Является гражданином Азербайджана и Российской Федерации. Знает азербайджанский и русские языки. 

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