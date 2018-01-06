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    Автомобиль сбил насмерть пешехода на аэропортовской трассе - ФОТО

    По факту начато уголовное дело© Report

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В сураханинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

    Report сообщает, что на участке аэропортовской трассы, где максимальная скорость движения составляет 120 км/ч, мужчина приблизительно лет 60-65, личность которого еще не установлена, был сбит насмерть автомобилем марки «Jeep» при попытке перейти дорогу в неположенном для пешеходов мест.

    Мужчина скончался на месте. Автомобиль после того, как водитель потерял контроль над управлением, врезался в две движущиеся по дороге машины. В результате “Jeep” сильно деформирован. Его водитель-виновник получил повреждения. Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

    На место происшествия были вызваны сотрудники Управления полиции сураханинского района.

    По факту начато уголовное дело.

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