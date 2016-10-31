Автомобиль сбил беременную женщину на пешеходном переходе, водитель сбежал

Выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Микаила Мушфига в поселке Сарай.

Переходившую дорогу Алиеву Эльнару Алисаттар гызы сбил автомобиль марки "ГАЗ 31029", после чего водитель сбежал с места ДТП.

Э.Алиева с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована в отделение травматологии Сумгайытской городской больницы. Выяснилоась, что Э.Алиева находилась на 6-м месяце беременности, ребенок погиб. Состояние женщины тяжелое.

Сотрудники Абшеронского районного управления полиции установили, что женщину на автомобиле марки "ГАЗ 31029" с государственным номерным знаком 10 XH 453 сбил Гаулиев Рамиль Бахадур оглу. Выяснилось, что у Р.Гулиева не было водительского удостоверения.

В Абшеронском РУП по факту ДТП возбуждено уголовное дело.