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    Автомобиль сбил беременную женщину на пешеходном переходе, водитель сбежал

    Выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения

    Выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Микаила Мушфига в поселке Сарай. 

    Переходившую дорогу Алиеву Эльнару Алисаттар гызы сбил автомобиль марки "ГАЗ 31029", после чего водитель сбежал с места ДТП. 

    Э.Алиева с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована в отделение травматологии Сумгайытской городской больницы. Выяснилоась, что Э.Алиева находилась на 6-м месяце беременности, ребенок погиб. Состояние женщины тяжелое. 

    Сотрудники Абшеронского районного управления полиции установили, что женщину на автомобиле марки "ГАЗ 31029" с государственным номерным знаком 10 XH 453 сбил Гаулиев Рамиль Бахадур оглу. Выяснилось, что у Р.Гулиева не было водительского удостоверения.

    В Абшеронском РУП по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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