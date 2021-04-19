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Автобус BakuBus врезался в дерево, есть раненые

Автобус BakuBus врезался в дерево, есть раненые В результате инцидента повреждено ограждение технико-гуманитарного лицея №147
Происшествия
19 апреля 2021 г. 11:13
Автобус BakuBus врезался в дерево, есть раненые
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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает сотрудник Report, инцидент произошел на территории Хатаинского района, недалеко от технико-гуманитарного лицея №147.

Эксплуатируемый ООО BakuBus пассажирский автобус марки Iveco с государственным регистрационным знаком 99 JU 240, курсирующий по регулярному маршруту №2, врезался в дерево. В результате два пассажира получили травмы, водитель почувствовал себя плохо.

В результате инцидента повреждено ограждение технико-гуманитарного лицея №147.

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Версия на азербайджанском языке Фото“BakuBus”ın avtobusu ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var

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