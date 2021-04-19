Автобус BakuBus врезался в дерево, есть раненые

В результате инцидента повреждено ограждение технико-гуманитарного лицея №147

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает сотрудник Report, инцидент произошел на территории Хатаинского района, недалеко от технико-гуманитарного лицея №147.

Эксплуатируемый ООО BakuBus пассажирский автобус марки Iveco с государственным регистрационным знаком 99 JU 240, курсирующий по регулярному маршруту №2, врезался в дерево. В результате два пассажира получили травмы, водитель почувствовал себя плохо.

В результате инцидента повреждено ограждение технико-гуманитарного лицея №147.