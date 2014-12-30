​Аваз Зейналлы выпущен на свободу

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В рамках исполнения Распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" выпущен на свободу редактор газеты "Хурал" Аваз Зейналлы. Как сообщает Report, перед исправительным учреждением №10 Пенитенциарной службы его встретили родные, друзья и коллеги-журналисты.

А.Зейналлы родился в 1969 году. Окончил государственный университет Анкары. Был сотрудником газет “Günaydın”, “P.S.”, “Millətin səsi” ("Голос народа"), главным редактором газеты “Vətəndaş həmrəyliyi” ("Гражданская солидарность").

В 2002 году он учредил газету "Хурал". Выходившая один раз в неделю газета, начиная с 20 сентября 2011 года стала ежедневной. 19 октября решением суда имущество редакции газеты "Хурал" было конфисковано. На следующий день выход газеты был приостановлен. А 28 октября А.Зейналлы был арестован. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был осужден на 9 лет лишения свободы по обвинению во взяточничестве в крупных размерах и уклонении от уплаты налогов.