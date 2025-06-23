Арутюнян рассказал о работе "банков" сепаратистского режима в Карабахе в годы оккупации

Арутюнян рассказал о работе "банков" сепаратистского режима на территориях Азербайджана в годы оккупации

Обвиняемый Араик Арутюнян ответил на вопросы гособвинения о "банковской системе" сепаратистского режима на территориях Азербайджана в годы оккупации.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Бакинского военного суда обвиняемый заявил, что сам ранее работал в филиалах "банков" сепаратистского режима.

По его словам, что некий "Арцахбанк", который якобы функционировал как "главный банк" незаконного образования, был зарегистрирован Центральным банком Армении. Местом регистрации была столица Армении – Ереван, однако главный филиал располагался в городе Ханкенди. Этот "банк" также имел филиалы в других оккупированных населенных пунктах Азербайджана.

"У этого банка не было никаких преимуществ или привилегий по сравнению с другими банками Армении", - добавил Арутюнян.

Обвиняемый также отметил, что в годы оккупации на территориях Азербайджана функционировали филиалы и других банков Армении. Арутюнян заявил, что филиалы работали с убытками.