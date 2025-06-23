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Арутюнян рассказал о работе "банков" сепаратистского режима в Карабахе в годы оккупации

Арутюнян рассказал о работе "банков" сепаратистского режима в Карабахе в годы оккупации Арутюнян рассказал о работе "банков" сепаратистского режима на территориях Азербайджана в годы оккупации
Происшествия
23 июня 2025 г. 15:05
Арутюнян рассказал о работе банков сепаратистского режима в Карабахе в годы оккупации

Обвиняемый Араик Арутюнян ответил на вопросы гособвинения о "банковской системе" сепаратистского режима на территориях Азербайджана в годы оккупации.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Бакинского военного суда обвиняемый заявил, что сам ранее работал в филиалах "банков" сепаратистского режима.

По его словам, что некий "Арцахбанк", который якобы функционировал как "главный банк" незаконного образования, был зарегистрирован Центральным банком Армении. Местом регистрации была столица Армении – Ереван, однако главный филиал располагался в городе Ханкенди. Этот "банк" также имел филиалы в других оккупированных населенных пунктах Азербайджана.

"У этого банка не было никаких преимуществ или привилегий по сравнению с другими банками Армении", - добавил Арутюнян.

Обвиняемый также отметил, что в годы оккупации на территориях Азербайджана функционировали филиалы и других банков Армении. Арутюнян заявил, что филиалы работали с убытками.

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Версия на английском языке 'Bank' operating in once occupied territories of Azerbaijan was registered in Armenia, Harutyunyan says
Версия на азербайджанском языке Arayik Harutyunyan Azərbaycanın vaxtilə işğal edilmiş ərazilərindəki “bank”ın Ermənistanda qeydiyyatdan keçdiyini açıqlayıb

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