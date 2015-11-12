 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ариф Юнус: Близкие родственники предали меня

    Очень хотел бы, чтобы и Лейлу отпустили в скором времени

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Близкие родственники предали меня. В тюрьме они не приносили мне даже еду. Еду мне приносил Азад Исазаде, который не является мне родственником".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал эксперт Института мира и демократии Ариф Юнус, освобожденный сегодня под домашний арест. 

    "Очень хотел бы, чтобы и Лейлу отпустили в скором времени", - отметил он.

    Отметим, что сегодня Бакинский апелляционный суд вынес решение об освобождении А.Юнуса под домашний арест. 

    Напомним, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2015 года, Ариф Юнус осужден на 7 лет лишения свободы, а его супруга - руководитель Института мира и демократии Лейла Юнус приговорена к 8,5 годам лишения свободы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi