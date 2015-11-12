Ариф Юнус: Близкие родственники предали меня

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Близкие родственники предали меня. В тюрьме они не приносили мне даже еду. Еду мне приносил Азад Исазаде, который не является мне родственником".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал эксперт Института мира и демократии Ариф Юнус, освобожденный сегодня под домашний арест.

"Очень хотел бы, чтобы и Лейлу отпустили в скором времени", - отметил он.

Отметим, что сегодня Бакинский апелляционный суд вынес решение об освобождении А.Юнуса под домашний арест.

Напомним, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2015 года, Ариф Юнус осужден на 7 лет лишения свободы, а его супруга - руководитель Института мира и демократии Лейла Юнус приговорена к 8,5 годам лишения свободы.