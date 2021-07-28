Арестованы еще трое сотрудников Yeni Klinika

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-директора юридического лица публичного права Yeni Klinika Пярвиза Аббасова и его сотрудников Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой,

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-директора юридического лица публичного права Yeni Klinika Пярвиза Аббасова и его сотрудников Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева уточнены анкетные данные обвиняемых.

Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении обвиняемых Г.Наджафова, А.Гусейнова и С.Мирзоева была заменена на арест. Они были взяты под стражу в зале суда.

Судебное заседание назначено на 10 августа.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что в период руководства клиникой Пярвиз Аббасов при содействии Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева требовал с пациентов 3 000-4 500 манатов для размещения на стационарное лечение в клинику.

На основе собранных по делу доказательств П.Аббасову и другим лицам было выдвинуто обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки, совершенное повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении взятки) УК АР.