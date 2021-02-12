Арестовано должностное лицо Бакинского суда по тяжким преступлениям

Продолжаются целенаправленные меры, осуществляемые органами прокуратуры, направленные на разоблачение и привлечение к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения с нарушением прав граждан

Продолжаются целенаправленные меры, осуществляемые органами прокуратуры, направленные на разоблачение и привлечение к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения с нарушением прав граждан.

Как передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, в результате расследования незаконных действий работавшего старшим специалистом-оператором Бакинского суда по тяжким преступлениям Халафзаде Ибрагима Этибар оглы, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Проведенным разбирательством были выявлены обоснованные подозрения в совершении Ибрагимом Халафзаде мошенничества, который, дав ложные обещания помочь обвиняемым по уголовному делу получить более мягкое наказание, в мае-ноябре 2020 года по разным адресам в Баку получил от близких родственников этих людей в общей сложности 80 тысяч манатов, потратив их на личные нужды, а также в подстрекательстве такими действиями гражданина к даче взятки.

12 февраля 2021 года Халафзаде Ибрагиму Этибар оглы было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (подстрекательство со стороны должностного лица к даче ему взятки за совершение заведомо незаконных действий) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении Халафзаде принята мера пресечения в виде ареста.