Арестованный из-за сгоревшего в Бинагади жилого дома глава компании обратился в Верховный суд

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Учредитель и председатель правления ООО Global Construction Мирюсиф Махмудов, обвиняемый по делу о пожаре в жилом доме на территории Бинагадинского района, подал кассационную жалобу на решение суда.

Как сообщает Report, жалоба руководителя компании была представлена в Верховный суд.

Жалоба дана в производство судьи Фархада Керимова.

Дата судебного заседания станет известна в ближайшие дни.

М.Махмудов просит вынесения в его отношении оправдательного приговора.

Отметим, что 19 мая 2015 года в многоэтажном жилом доме на территории Бинагадинского района произошел пожар, который привел к тяжелым последствиям. В результате пожара погибли 15 человек, 50 пострадали.

Напомним, что по итогам следствия в качестве обвиняемых лиц привлечены генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован при облицовке здания, Баширов Угур Фируз оглу, учредитель и председатель правления ООО Global Construction Махмудов Мирюсиф Мирджафар оглу, заместитель председателя правления Аскеров Алекпер Илдырым оглу, бывший первый заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Новрузов Газанфар Магеррам оглу, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Раджабов Адалят Шамсаддин оглу, который в 2012-2013 гг. работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Бинагадинского района Оруджев Низами Гара оглу. Им предъявлены обвинения по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Также предъявлены обвинения по ст. 308.2 и ст. 313 (служебный подлог) Мамедову Агаджаваду Гаджи оглу, начальнику испытательной лаборатории ЗАО "Дарнагюльский завод металлопластиковых труб", в которой проходили испытания полиуретана, и по ст. 308.2 Алибекову Акифу Мурадали оглу, генеральному директору Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, где были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана.

В отношении А.Алибекова и А.Мамедова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно постановлению Бакинского суда по тяжким преступлениям, к лишению свободы приговорены М.Махмудов на 8 лет, А.Аскеров на 4 года, У.Баширов на 5 лет, Газанфар Новрузов на 4 года, А.Раджабов на 4 года, Н.Оруджев на 3 года и 6 месяцев.

В отношении А.Мамедова и А.Алибекова была принята условная мера наказания, согласно 70 статье Уголовного кодекса (условное осуждение). Недовольные решением суда осужденные подали апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.