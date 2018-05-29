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    Арестованный экс-сотрудник МБА: Мой друг криминальный авторитет угрожал мне

    Очередное заседание суда назначено на 5 июня

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу консультантов отдела по работе с физическими лицами Ясамальского районного филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Руфата Мурадова и его друга Анара Велиева, обвиняемых в присвоении денежных средств в крупном размере и должностном подлоге.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова обвиняемый Руфат Мурадов дал показания.

    Он сказал, что работал в банке операционистом: "Анара я знаю с 2007 года. Он криминальный человек, его прозвище "Цыган". Они угрожали мне, чтобы я взял деньги".

    По словам Р.Мурадова, в конце 2015 года он поддался на угрозы А.Велиева.

    Обвиняемый сообщил, что ему угрожали ножом и оружием.

    Очередное заседание суда назначено на 5 июня.

    Отметим, что Р.Мурадов и А.Велиев обвиняются в присвоении денежных средств в период работы на должности в банке в целом на сумму 118 тысяч манатов.

    Им обоим предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 313 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

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