Арестованный экс-сотрудник МБА: Мой друг криминальный авторитет угрожал мне

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу консультантов отдела по работе с физическими лицами Ясамальского районного филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Руфата Мурадова и его друга Анара Велиева, обвиняемых в присвоении денежных средств в крупном размере и должностном подлоге.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова обвиняемый Руфат Мурадов дал показания.

Он сказал, что работал в банке операционистом: "Анара я знаю с 2007 года. Он криминальный человек, его прозвище "Цыган". Они угрожали мне, чтобы я взял деньги".

По словам Р.Мурадова, в конце 2015 года он поддался на угрозы А.Велиева.

Обвиняемый сообщил, что ему угрожали ножом и оружием.

Очередное заседание суда назначено на 5 июня.

Отметим, что Р.Мурадов и А.Велиев обвиняются в присвоении денежных средств в период работы на должности в банке в целом на сумму 118 тысяч манатов.

Им обоим предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 313 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.