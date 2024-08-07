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Арестованному в Баку украинскому миллионеру отказали в аппеляции

Арестованному в Баку украинскому миллионеру отказали в аппеляции Известный украинский миллионер и криминальный авторитет Олег Крапивин (Олег Бакинский), арестованный в Баку по обвинению в хулиганстве, подал апелляционную жалобу на решение судьи об избрании меры пресечения в виде ареста.
Происшествия
7 августа 2024 г. 18:34
Арестованному в Баку украинскому миллионеру отказали в аппеляции

Известный украинский миллионер и криминальный авторитет Олег Крапивин (Олег Бакинский), арестованный в Баку по обвинению в хулиганстве, подал апелляционную жалобу на решение судьи об избрании меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, его жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гасана Ахмедова.

Жалоба Олега Крапивина не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Напомним, что украинский авторитет Олег Бакинский обвиняется в хулиганстве в отношении гражданина России в Баку.

Следственные органы предъявили ему обвинение по статье 221.3 УК (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества).

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Если вина Олега Бакинского будет доказана, он может быть приговорен к лишению свободы на срок от двух до пяти лет.

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