Арестованные за взятку должностные лица ГТК обвиняются в мошенничестве

Завершено предварительное следствие по уголовному делу должностных лиц Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаила Абдуллаева и Рашада Рзаева.

Как сообщает Report, дело направлено в Хазарский районный суд на рассмотрение.

Уголовное дело передано в производство судьи Зейнаб Ахундовой. В ближайшее время состоится подготовительное заседание.

И.Абдуллаев и Р.Рзаев обвиняются по статье 178.2.1 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору).

Потерпевшими по делу проходят ГТК, граждане Шамистанлы Ариф Гаджи оглу и Джафаров Субхан Рахман оглу.

Отметим, что следствие, проведенное в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре выявило обоснованные подозрения, что работавший на посту начальника почтового таможенного поста Главного таможенного управления на воздушном транспорте Исмаил Абдуллаев и заместитель начальника Рашад Рзаев, войдя в предварительный сговор, получали от исполнительного директора ООО Camex Гурбана Марданова по 6 тыс. манатов в месяц (всего 18 тыс. манатов) и исполнительного директора ООО Mover Арифа Шамистанлы по 6 тыс. манатов (всего 12 тыс. манатов) в качестве взятки. В связи с этим И.Абдуллаеву и Р.Рзаеву выдвинуты обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 УК АР, решением суда в их отношении применена мера пресечения в виде ареста.