​Арестован водитель, применивший силу в отношении сотрудников полиции

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Касательно водителя, применившего силу в отношении сотрудников полиции в Ясамальском районе, избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации, распространенной Главным управлением полиции города Баку и Городской прокуратурой.

В СМИ была опубликована информация, не соответствующая обстоятельствам дела о применении водителем (родитель которого якобы работает в правоохранительных органах и занимает высшее воинское звание - генерал) на территории Ясамальского района столицы силы в отношении несущих здесь службу сотрудников полиции.

Так, в 17 часов 25 июля житель Ясамальского района Хатамов Эльчин Эльшад оглу 1994 г.р., не подчинившись законным требованиям несущих службу на территории района сотрудников подразделения Пост-патрульной службы Ясамальского РУП Арифа Гасымова и Тариэля Махмудова, нанес им телесные повреждения, тем самым создав реальную угрозу для их жизни и здоровья.

Из-за наличия достаточно обоснованных подозрений, в районной прокуратуре в отношении Э.Хатамова возбуждено уголовное дело по ст. 315.2 (применение силы против представителя власти с опасностью для жизни и здоровья) УК.

В отношении привлеченного к следствию в качестве подозреваемого лица Э.Хатамова по решению районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.

Следует отметить, что родители Э.Хатамова не являются сотрудниками правоохранительных органов и не носят специального звания.