Арестован водитель, нанесший телесные повреждения сотруднику полиции

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, нанесший телесные повреждения сотруднику дорожной полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 19-го отделения полиции Низаминского РУП был задержан водитель автомобиля марки "Ford Transit" житель Сумгайыта Рашад Имран оглу Сафаралиев 1988 г.р., который 17 декабря в 22:00, не подчинившись законному требованию инспектора дорожно-патрульной службы отделения Государственной дорожной полиции Насиминского РУП, и будучи в нетрезвом состоянии, нагрубил сотруднику правоохранительных органов, нанес ему телесные повреждения и скрылся в неизвестном направлении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.315 УК АР (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.