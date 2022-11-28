Арестован министр финансов Нахчыванской АР, следствие продолжается

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Рза оглу Алиева по находящемуся в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана уголовному дел

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Рза оглу Алиева по находящемуся в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана уголовному делу.

Как сообщает Report , решением судьи Ульвии Шукюровой от 26.11.2022 Р. Алиев арестован сроком на четыре месяца.

Рафаэль Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 миллионов манатов государственных средств различными способами.

Напомним, что согласно ранее опубликованной информации Служба государственной безопасности провела операцию в Государственном таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики, различные высокопоставленные должностные лица Комитета были привлечены к ответственности и арестованы.