Арестован министр финансов Нахчыванской АР, следствие продолжается

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Рза оглу Алиева по находящемуся в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана уголовному делу.
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Рафаэль Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 миллионов манатов государственных средств различными способами.
Напомним, что согласно ранее опубликованной информации Служба государственной безопасности провела операцию в Государственном таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики, различные высокопоставленные должностные лица Комитета были привлечены к ответственности и арестованы.