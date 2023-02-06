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Арестован завотделом Республиканской психиатрической больницы 

Арестован завотделом Республиканской психиатрической больницы  В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в получении взятки заведующим отделом публичного юридического лица Министерства здравоох
Происшествия
6 февраля 2023 г. 15:41
Арестован завотделом Республиканской психиатрической больницы 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в получении взятки заведующим отделом публичного юридического лица Министерства здравоохранения “Республиканская психиатрическая больница” Гусейном Сеидовым от пациентов в обмен на выдачу выписок из медицинских документов без лечения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По уголовному делу, возбужденному по данному факту в Главном управлении, Гусейну Сеидову было предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса и на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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