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Арендаторы объекта были арестованы за использование кальяна

Арендаторы объекта были арестованы за использование кальяна Полицейские провели рейды на объектах общественного питания, не соблюдающих карантинные правила на Абшероне.
Происшествия
18 марта 2021 г. 12:43
Арендаторы объекта были арестованы за использование кальяна

В Абшеронском районе полиция провела рейды на объектах общественного питания для выявления фактов несоблюдения правил карантина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) .

Несмотря на неоднократные предупреждения, в некоторых объектах общественного питания все еще встречаются случаи, когда клиентам предлагают кальяны.

В органы полиции поступила информация об использовании кальяна в чайном доме "Tüstü", расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района, о чем свидетельствует и заснятое видео в режиме онлайн в социальной сети "Tik-Tok". По данному адресу был проведен осмотр, и арендатор объекта Руфат Гараев был задержан. В его отношении составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, а собранные материалы направлены в суд. Судом в отношении Руфата Гараева вынесен административный арест на 10 суток.

В ходе еще одного мероприятия, проведенного в городе Хырдалан, было установлено, что клиенты в чайном доме "Rich club" также регулярно используют кальян. Поскольку несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, арендатор объекта Мурад Гаджиев не сделал выводов из профилактических бесед, собранные материалы были направлены в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке на 10 суток.

В кафе, ресторанах и чайных домах, деятельность которых разрешена, сотрудники полиции будут и впредь регулярно проводить профилактические мероприятия с целью контроля за соблюдением требований санитарно-карантинных правил.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəlyandan istifadə edildiyinə görə obyekt icarədarları həbs olundu

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