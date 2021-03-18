Арендаторы объекта были арестованы за использование кальяна

Полицейские провели рейды на объектах общественного питания, не соблюдающих карантинные правила на Абшероне.

В Абшеронском районе полиция провела рейды на объектах общественного питания для выявления фактов несоблюдения правил карантина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) .

Несмотря на неоднократные предупреждения, в некоторых объектах общественного питания все еще встречаются случаи, когда клиентам предлагают кальяны.

В органы полиции поступила информация об использовании кальяна в чайном доме "Tüstü", расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района, о чем свидетельствует и заснятое видео в режиме онлайн в социальной сети "Tik-Tok". По данному адресу был проведен осмотр, и арендатор объекта Руфат Гараев был задержан. В его отношении составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, а собранные материалы направлены в суд. Судом в отношении Руфата Гараева вынесен административный арест на 10 суток.

В ходе еще одного мероприятия, проведенного в городе Хырдалан, было установлено, что клиенты в чайном доме "Rich club" также регулярно используют кальян. Поскольку несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, арендатор объекта Мурад Гаджиев не сделал выводов из профилактических бесед, собранные материалы были направлены в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке на 10 суток.

В кафе, ресторанах и чайных домах, деятельность которых разрешена, сотрудники полиции будут и впредь регулярно проводить профилактические мероприятия с целью контроля за соблюдением требований санитарно-карантинных правил.