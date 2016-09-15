Апелляционный суд рассмотрел жалобу турецкой компании на решение суда в отношении Международного банка Азербайджана

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу турецкой анонимной компании Provel Tükətim Ürünləri Sanayi və Ticarət на решение суда в отношении ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Тагизаде вынесено решение.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что турецкая компания подала в суд на Международный банк Азербайджана. Она выдвинула иск о принуждении к выплате по банковской гарантии. Бакинский административно-экономический суд №1 частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, обе стороны подали апелляционные жалобы.