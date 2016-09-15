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    Апелляционный суд рассмотрел жалобу турецкой компании на решение суда в отношении Международного банка Азербайджана

    Ссуд оставил в силе решение суда первой инстанции

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу турецкой анонимной компании Provel Tükətim Ürünləri Sanayi və Ticarət на решение суда в отношении ОАО "Международный банк Азербайджана".

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Тагизаде вынесено решение.

    Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

    Отметим, что турецкая компания подала в суд на Международный банк Азербайджана. Она выдвинула иск о принуждении к выплате по банковской гарантии. Бакинский административно-экономический суд №1 частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, обе стороны подали апелляционные жалобы. 

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