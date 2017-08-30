Апелляционная жалоба сына известного в Азербайджане писателя не удовлетворена

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении сына писателя Фармана Керимзаде Азиза Керимзаде.
Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Эмира Байрамова.
Согласно решению, апелляционная жалоба А. Керимзаде удовлетворена не была, приговор суда первой инстанции остался в силе без изменений.
Отметим, что путем мошенничества А. Керимзаде взял у 4 граждан свыше 60 000 манатов. Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в особо крупных размерах) УК.
Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Керимзаде был приговорен к 9 годам заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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