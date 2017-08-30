Апелляционная жалоба сына известного в Азербайджане писателя не удовлетворена

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении сына писателя Фармана Керимзаде Азиза Керимзаде.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Эмира Байрамова.

Согласно решению, апелляционная жалоба А. Керимзаде удовлетворена не была, приговор суда первой инстанции остался в силе без изменений.

Отметим, что путем мошенничества А. Керимзаде взял у 4 граждан свыше 60 000 манатов. Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в особо крупных размерах) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Керимзаде был приговорен к 9 годам заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.

Напомним, что адвокат юридической консультации №3 г. Баку А. Керимзаде был арестован в августе 2012 года. Обратившись в 9-ое отделение полиции Сабаильского РУП, житель Баку Мурадов Эльчин Дадаш оглу заявил, что представившийся адвокатом Керимзаде Азиз Фарман оглу присвоил принадлежащие ему 12 000 манатов. 27 ноября 2012 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям А. Керимзаде и его знакомый Азер Гурбанов были приговорены к условному наказанию сроком на 3 года и освобождены в зале суда.