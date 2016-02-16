Апелляционная жалоба Гюляр Ахмедовой была отклонена

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Гюляр Ахмедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Османова было вынесено решение.

Согласно решению, жалоба Г.Ахмедовой не была удовлетворена, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен в силе.

Отметим, что Г.Ахмедова обратилась в Ясамальский районный суд в связи с отменой условного осуждения. Суд отклонил ее жалобу. Не согласившись с решением, Г.Ахмедова подала апелляционную жалобу.

Напомним, что после скандальной видеозаписи, распространенной бывшим ректором Азербайджанского международного университета Эльшадом Абдуллаевым, Гюляр Ахмедова отказалась от депутатского мандата. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Г.Ахмедову к 3 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда Г.Ахмедова была приговорена к 3 годам условно и освобождена из зала суда.

Она обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 307.2 (недонесение о преступлениях и заранее не обещанное укрывательство преступлений, заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК.