Апелляционная жалоба Фадаи Лачын не удовлетворена

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба певицы Фадаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенным в Баку, на решение суда по продлению избранной в ее отношении меры пресечения

Об этом Report сообщил ее адвокат Тюркель Сулейманлы.

По его словам, на суде под председательством судьи Гасана Ахмедова было объявлено решение, согласно которому апелляционная жалоба не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Напомним, что в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа, связанное с продлением срока ареста певицы Фадаи Лачын. Согласно документу, избранную в отношении Ф.Лачын меру пресечения в виде ареста продлили еще на 3 месяца.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.