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ANAMA: За 2020 год обезврежено 11,4 тыс. наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA: За 2020 год обезврежено 11,4 тыс. наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов Национальное агентство по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики информировало о количестве мин и территорий, очищенных от взрывчатых веществ за 2020 год.
Происшествия
2 января 2021 г. 06:17
ANAMA: За 2020 год обезврежено 11,4 тыс. наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов

Национальное агентство по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики информировало о количестве мин и территорий, очищенных от взрывчатых веществ за 2020 год.

Об этом передает Report со ссылкой на ANAMA.

Сообщается, что за прошлый год сотрудниками агентства было очищено 1 607 720 m² (161 га). ANAMA также обнаружила и обезвредила 11 450 наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что за 22 года работы агентством разминировано 548 851 305 m² (54 885 гa). ANAMA также обнаружила и обезвредила 819 369 наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: 2020-ci il ölkədə 11,4 min ədəd mina zərərizləşdirilib

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